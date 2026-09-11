Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, на початку наступного тижня, у понеділок, 14 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,55 гривні (фактично без змін проти 11 вересня);

(фактично без змін проти 11 вересня); євро – 51,64 гривні (тобто -12 копійок проти 11 вересня).

Цікаво, що влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 11 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,34 гривні (-4 копійки), а продаж по 44,84 гривні (-4 копійки).

, станом на вечір 11 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-4 копійки), а продаж по (-4 копійки). Купівля євро проходить по 51,45 гривні (-13 копійок), а продаж – по 52,11 гривні (-14 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,74 гривні (без змін), а продаж – по 44,85 гривні (-4 копійки).

(без змін), а продаж – по (-4 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,95 гривні (без змін), а продаж – по 52,15 гривні (-7 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,37 гривні (+10 копійок), а продають – по 44,77 гривні (без змін).

(+10 копійок), а продають – по (без змін). Євро купують по 51,87 гривні (+3 копійки), а продають – по 52,31 гривні (+1 копійка).

До слова, раніше для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що у вересні попит на валюту, а отже й тиск на курс, може посилитися. Цьому сприятимуть дорожче пальне, підготовка до опалювального сезону, руйнування логістичної інфраструктури, прискорення інфляції та погіршення торговельного балансу.

Останній чинник уже помітний у співвідношенні імпорту та експорту. За січень – липень Україна ввезла товарів на 58,1 мільярда доларів, тоді як продала за кордон лише на 24,1 мільярда. Від'ємне сальдо наблизилося до 34 мільярдів доларів, і такий розрив може стати одним із головних джерел фонового тиску протягом осені.