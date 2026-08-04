НБУ встановив офіційний курс долара на 5 серпня – що зміниться для українців

Українська економіка й надалі працює під тиском повномасштабної війни, регулярних російських атак і значних бюджетних потреб. Водночас валютний ринок зберігає відносну рівновагу, а різких коливань офіційного курсу вдається уникати.

Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у середу, 5 серпня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,75 гривні (тобто -4 копійки проти 4 серпня);

(тобто -4 копійки проти 4 серпня); євро – 51,54 гривні (тобто -10 копійок проти 4 серпня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,04 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

До слова, за даними 24 Каналу , станом на вечір 5 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,55 гривні (+3 копійки), а продаж по 45,06 гривні (+3 копійки).

, станом на вечір 5 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+3 копійки), а продаж по (+3 копійки). Купівля євро проходить по 51,24 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,93 гривні (+3 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,80 гривні (-8 копійок), а продаж – по 44,86 гривні (-3 копійки).

(-8 копійок), а продаж – по (-3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,45 гривні (-3 копійки), а продаж – по 51,50 гривні (-4 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,41 гривні (+10 копійок), а продають – по 44,80 гривні (-8 копійок).

(+10 копійок), а продають – по (-8 копійок). Євро купують по 51,10 гривні (-24 копійки), а продають – по 51,72 гривні (-12 копійок).

Нагадаємо, серед ключових ризиків для валютного ринку директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий називає систематичні ворожі атаки.

Вони руйнують енергетичну й логістичну інфраструктуру, водночас послаблюючи експортні можливості України й надходження, які допомагають поповнювати міжнародні резерви. Окрім того, відновлення пошкоджених об'єктів потребує значних коштів і часу, зокрема через необхідність закупівлі нового обладнання.