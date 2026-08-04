Официальный курс валюты в Украине

По обновленным данным Нацбанка, в среду, 5 августа, официальный курс валюты для украинцев будет следующим:

доллар США – 44,75 гривны (то есть -4 копейки по сравнению с 4 августа);

(то есть -4 копейки по сравнению с 4 августа); евро – 51,54 гривны (то есть -10 копеек по сравнению с 4 августа).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,98 гривны по официальному курсу, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,04 гривны.

Сколько стоит валюта в банках

К слову, по данным 24 Канала , по состоянию на вечер 5 августа покупка доллара в банках обходится в среднем по 44,55 гривны (+3 копейки), а продажа – по 45,06 гривны (+3 копейки).

, по состоянию на вечер 5 августа покупка доллара в банках обходится в среднем по (+3 копейки), а продажа – по (+3 копейки). Покупка евро осуществляется по 51,24 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,93 гривны (+3 копейки).

Что касается курса на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем обходится по 44,80 гривны (-8 копеек), а продажа – по 44,86 гривны (-3 копейки).

(-8 копеек), а продажа – по (-3 копейки). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,45 гривны (-3 копейки), а продажа – по 51,50 гривны (-4 копейки).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,41 гривны (+10 копеек), а продают – по 44,80 гривны (-8 копеек).

(+10 копеек), а продают – по (-8 копеек). Евро покупают по 51,10 гривны (-24 копейки), а продают – по 51,72 гривны (-12 копеек).

Напомним, среди ключевых рисков для валютного рынка директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой называет систематические враждебные атаки.

Они разрушают энергетическую и логистическую инфраструктуру, одновременно ослабляя экспортные возможности Украины и поступления, которые помогают пополнять международные резервы. Кроме того, восстановление поврежденных объектов требует значительных средств и времени, в частности из-за необходимости закупки нового оборудования.