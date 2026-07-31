Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, у понеділок наступного тижня, 3 серпня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,64 гривні (тобто -5 копійок проти 31 липня);

(тобто -5 копійок проти 31 липня); євро – 51,27 гривні (тобто фактично без змін проти 31 липня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,04 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

До слова, за даними 24 Каналу , станом на вечір 31 липня купівля долара в банках обходилася в середньому по 44,48 гривні (-6 копійок), а продаж по 44,98 гривні (-5 копійок).

, станом на вечір 31 липня купівля долара в банках обходилася в середньому по (-6 копійок), а продаж по (-5 копійок). Купівля євро проходила по 51,07 гривні (+12 копійок), а продаж – по 51,78 гривні (+13 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходилася по 44,85 гривні (-3 копійки), а продаж – по 44,93 гривні (-7 копійок).

(-3 копійки), а продаж – по (-7 копійок). Натомість купівля євро проходила по 51,40 гривні (+10 копійок), а продаж – по 51,63 гривні (+17 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купували в середньому по 44,67 гривні (+22 копійки), а продавали – по 44,96 гривні (-1 копійка).

(+22 копійки), а продавали – по (-1 копійка). Євро купували по 51,36 гривні (+16 копійок), а продавали – по 51,73 гривні (+8 копійок).

Нагадаємо, наприкінці липня Правління з питань монетарної політики Нацбанку ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 15% до 15,5% річних. Головною метою такого кроку є стримування інфляції та збереження стійкості нацвалюти.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, учасникам ринку знадобиться кілька днів, аби оцінити наслідки й адаптуватися. Ба більше, рівень у 45 гривень за долар залишається ключовим, і його подолання стане сигналом до переходу в "нову реальність".