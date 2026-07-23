НБУ встановив новий курс долара наприкінці тижня: що зміниться 24 липня

Валютний ринок продовжує працювати в умовах постійних безпекових ризиків через повномасштабну війну. Однак регулятор контролює ситуацію завдяки режиму "керованої гнучкості", що допомагає уникати різких змін курсу гривні.

Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, станом на п'ятницю, 24 липня, офіційний курс валюти дещо зміниться:

долар США – 44,81 гривні (тобто +4 копійки проти 23 липня);

(тобто +4 копійки проти 23 липня); євро – 51,06 гривні (тобто -1 копійка проти 23 липня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,04 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 23 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,53 гривні (+4 копійки), а продаж по 45,03 гривні (+5 копійок).

, станом на вечір 23 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+4 копійки), а продаж по (+5 копійок). Купівля євро проходить по 50,86 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,50 гривні (+5 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,82 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,87 гривні (+2 копійки).

(+1 копійка), а продаж – по (+2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,25 гривні (+1 копійка), а продаж – по 51,37 гривні (+2 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,39 гривні (+2 копійки), а продають – по 44,92 гривні (+15 копійок).

(+2 копійки), а продають – по (+15 копійок). Євро купують по 50,89 гривні (-1 копійка), а продають – по 51,37 гривні (-1 копійка).

Нагадаємо, в останню декаду липня ситуація на валютному ринку мало чим відрізнятиметься від кількох попередніх тижнів.

За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, курсові показники залишатимуться в межах 44,5 – 45 гривень за долар і 50,5 – 52,5 гривні за євро до неділі, 26 липня, включно.