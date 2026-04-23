Долар подорожчав наприкінці тижня: офіційний курс валют на 24 квітня

Нацбанк встановив офіційний курс на п'ятницю, 24 квітня. Євро продовжило дешевшати наприкінці тижня, а долар – зріс у ціні.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 23 квітня торгується по 43,88 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 23 копійку проти 22 квітня. Офіційний курс євро становить 51,49 гривні, отже його ціна впала ще на 42 копійки, повідомляє Нацбанк.

А от 24 квітня курс валют буде таким:

долар – 43,94 гривні (+6 копійок);

євро – 51,38 гривні (-11 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 23 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,65 гривні , а продаж – по 44,15 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,85 гривні , а продаж – по 43,90 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,39 гривні, а продаж – по 43,93 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 23 квітня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,30 гривні , а продаж – по 51,95 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,44 гривні , а продаж – по 51,70 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,14 гривні, а продаж – по 51,91 гривні.

Як визначають курс євро в Україні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що курс євро в Україні формується під впливом світового ринку, а саме співвідношень євро-долар і гривня-долар.

Тож прогнозувати його поведінку стає дедалі складніше через постійну "турбулентність", зокрема подій на Близькому Сході.

За словами експерта, кожна "сота" у парі євро-долар додає 40 – 50 копійок до поточного українського курсу євровалюти.