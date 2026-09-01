Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у середу, 2 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,46 гривні (тобто -6 копійок проти 1 вересня);

(тобто -6 копійок проти 1 вересня); євро – 51,54 гривні (тобто -10 копійок проти 1 вересня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула нового максимуму 24 серпня – 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 1 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,31 гривні (-4 копійки), а продаж по 44,80 гривні (-3 копійки).

, станом на вечір 1 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-4 копійки), а продаж по (-3 копійки). Купівля євро проходить по 51,37 гривні (-7 копійок), а продаж – по 52,02 гривні (-8 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,72 гривні (-8 копійок), а продаж – по 44,80 гривні (-5 копійок).

(-8 копійок), а продаж – по (-5 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,82 гривні (-8 копійок), а продаж – по 51,94 гривні (-16 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,31 гривні (-6 копійок), а продають – по 44,83 гривні (+4 копійки).

(-6 копійок), а продають – по (+4 копійки). Євро купують по 51,57 гривні (-9 копійок), а продають – по 52,08 гривні (-8 копійок).

У коментарі 24 Каналу член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що останніми тижнями Нацбанк помітно наростив продаж валюти на міжбанку. Від початку серпня тижневі обсяги інтервенцій зросли майже на чверть – з 1,02 до 1,27 мільярда доларів.

Це свідчить про значний попит на іноземну валюту, однак сильного девальваційного тиску на гривню він наразі не створює. Втручання регулятора допомагає покривати додаткові потреби ринку та стримувати різкі курсові коливання. Щоправда, окремо варто враховувати безпекові ризики: будь-яке загострення ситуації, пошкодження енергетичної інфраструктури або проблеми з логістикою можуть швидко змінити баланс.