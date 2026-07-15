Валюта знову подешевшала: офіційний курс НБУ на 16 липня

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на четвер, 16 липня. Після подорожчання ціни на долар і євро знову опустилися.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 15 липня торгувався по 44,88 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 21 копійку проти 14 липня. Офіційний курс євро становив 51,19 гривні, отже його ціна також зросла на 14 копійок, повідомляє Нацбанк.

Натомість 16 липня курс валюти буде таким:

долар – 44,74 гривні (-14 копійок);

євро – 51,06 гривні (-13 копійок).

До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Цікаво, що напередодні готівковий курс долара становив:

за даними 24 Каналу , у банках купівля в середньому була по 44,54 гривні , а продаж – по 45,04 гривні ;

, у банках купівля в середньому була по , а продаж – по ; на чорному ринку – купівля та продаж у середньому були по 44,80 гривні ;

по ; в обмінниках купівля в середньому була по 44,38 гривні, а продаж – по 44,91 гривні.