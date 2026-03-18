Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 18 березня торгується по 43,94 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 14 копійок проти 17 березня. Офіційний курс євро становить 50,63 гривні, отже його ціна зросла на 6 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 19 березня курс валют буде таким:

долар – 43,89 гривні (-5 копійок);

євро – 50,52 гривні (-11 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 18 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,70 гривні , а продаж – по 44,25 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,22 гривні , а продаж – по 44,30 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,73 гривні, а продаж – по 44,41 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 18 березня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,32 гривні , а продаж – по 51,10 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,02 гривні , а продаж – по 51,20 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,97 гривні, а продаж – по 51,42 гривні.

Чому гривня девальвує?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько пояснила курсову динаміку на початку березня поєднанням зовнішніх і внутрішніх чинників, які одночасно підвищили попит на валюту.

Особливо привабливим долар зробила ескалація на Близькому Сході. Побоювання втратити заощадження підштовхували навіть пересічних українців до накопичування готівки "про всяк випадок".

Проте, за словами банкірки, напруга на валютному ринку може зменшитися після відновлення великих експортних надходжень і нових траншів міжнародної допомоги.