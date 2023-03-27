Побоювання щодо кризи у банківському секторі залишаються: реакція долара та інших валют

Долар США почав новий тиждень, зберігаючи за собою стабільну динамку. Що впливає на ринок та як змінилися курси інших валют – читайте на Фінанси24.

Останні зміни на ринку

У понеділок, 27 березня 2023 року, Індекс долара США впав на 0,02% до 103,09, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 102,97 – 103,23.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Загалом долар США залишається стабільним на ринку, оскільки інвестори оцінюють ті кроки, які зробили регулятори, аби вгамувати побоювання щодо глобальної банківської системи, пише CNBC. Додамо, що протягом березня акції багатьох банків фіксують знецінення на фондовому ринку після краху кількох фінансових установ у США.

Минулого тижня долар коливався поблизу мінімуму за 7 тижнів. Крім того, попередній антирекорд грошова одиниця зафіксувала за два дні до цього, коли вона впала до найнижчого рівня за останні 5 тижнів.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Новий тиждень євро та фунт почали зі зростання. Обидві грошові одиниці виросли в середньому на 0,5%. Тоді як японська єна коливається поблизу найкращого результату за 7 тижнів.

Водночас на ринку криптовалют ситуація така: