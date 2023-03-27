Последние изменения на рынке
В понедельник, 27 марта 2023 года, Индекс доллара США упал на 0,02% к 103,09, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 102,97 – 103,23.
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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;
- За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.
В целом доллар США остается стабильным на рынке, поскольку инвесторы оценивают те шаги, которые сделали регуляторы, чтобы унять опасения относительно глобальной банковской системы, пишет CNBC. Добавим, что в течение марта акции многих банков фиксируют обесценивание на фондовом рынке после крушения нескольких финансовых учреждений в США.
На прошлой неделе доллар колебался вблизи минимума за 7 недель. Кроме того, предыдущий антирекорд денежная единица зафиксировала за два дня до этого, когда она упала до самого низкого уровня за последние 5 недель.
Что такое Индекс доллараСША Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Динамика других валют
Новую неделю евро и фунт начали с роста. Обе денежные единицы выросли в среднем на 0,5%. В то время как японская иена колеблется вблизи наилучшего результата за 7 недель.
В то же время на рынке криптовалют ситуация такова:
- Биткоин подорожал на 0,84%;
- В то время как Ethereum вырос в цене на 0,71%.