Попри складу ситуацію з Пакистаном: індійська рупія злетіла до максимуму за кілька місяців

Індійська рупія стрімко зміцнює позиції на ринку. Курс валюти зріс до пікового рівня за кілька місяців навіть попри ескалацію відновин між Індією та Пакистаном.

Курс долара до індійської рупії

Індійська рупія подорожчала до пікового рівня за 5 місяців, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Валюта дорожчає на тлі низки важливих сигналів.

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По-перше, рупія дорожчає через відновлення притоку капіталу до фондового ринку Індії. По-друге, на ринок валют впливають очікування стосовно нової торгової угоди з США. Ще один фактор впливу – це ослаблення позицій долара США на ринку.

Для прикладу, нагадаємо, що за перші 100 днів Трампа на посаді президента США долар подешевшав приблизно на 9%. Це найгірший результат американської валюти за понад 50 років. Додамо, що долар, як правило, в останні десятиліття демонстрував зростання за перші 100 днів нового президента США на посаді.

Індійська рупія зростає в ціні навіть попри ескалацію відносин з Пакистаном. Загалом валюта Індії подорожчала на 0,9% до 84,47 долара. На момент створення цього матеріалу, курс коливається на рівні 84,61 рупії за долар. З початку 2025 року курс долара до рупії впав на понад 1,3%, за даними Google Фінанси.