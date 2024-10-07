Курс долара США у Польщі та в Україні

Згідно з даними Google Фінанси, у Польщі долар коштує 3,93 злотих. Портал "Мінфін" за 100 доларів у сусідній країні доведеться заплатити 384,11 злотого. Ця сума розрахована за середнім курсом долара у банках.

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При цьому в обмінниках середня вартість 100 доларів становить 385,3 злотого. Водночас середній курс картковий курс Visa та Mastercard складає 3,898 злотого.

Для порівняння в Україні банки продають долар в середньому за курсом на рівні 41,50 гривні. Тоді як в обмінники станом на 6 жовтня продають американську валюту за 45,88 гривні. Це означає, що 100 доларів в Україні потрібно заплатити від 4150 гривень до 4588 гривень.

При цьому один злотий в гривнях становить від 10,57 за курсом НБУ. Тоді як банки продають злотий за курсом на рівні 10,70 гривня, а обмінники – за 10,75 гривні. Тобто 385 злотих – це орієнтовно від 4119,5 гривні до 4138,5 гривні.