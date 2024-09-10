Долар США повернувся до зростання: які фактори впливають на валюту

Долар почав знову зростати в ціні, отримавши перепочинок після низки обвалів. На валюту впливають очікування інвесторів щодо наступного рішення центробанку та інфляції у США.

Що відбувається з доларом

Долар США почав зростати проти кошика з 6 інших валют в понеділок після втрат минулого тижня. Головні причини – інвестори очікують на дані про інфляції в США, а також знизили очікування щодо масштабного зниження процентної ставки Федеральної резервної системи наступного тижня, пише Reuters

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Долар зріс вперше у парі з японською єною за 5 торгових сесій. Крім того, американська валюта уже два торгових дні демонструвала зростання щодо євро. Загалом торги у понеділок стали довгоочікуваним перепочинком для долара, який з початку вересня подешевшав на понад 2%.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт стерлінгів, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,51, повідомляє видання CNBC.

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