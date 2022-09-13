Долар США втрачає позиції на ринку: від яких даних залежить майбутнє валюти
На валютному ринку все кілька днів поспіль фіксують від'ємну динаміку долара США. Що відбувається з американською валютою – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США продовжує демонструвати від'ємну динаміку на ринку. Торги тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
Станом на 13 вересня 2022 року Індекс долара США коливається на рівні 108,02 за даними Yahoo!Finance. З початку дня котирування впали на 0,29%. Індекс почав день на рівні 108,23. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- максимально цей показник дорівнював 110,79, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);
- Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,32, за даними CNBC.
Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на сьогодні торгується на рівні 108,02, згідно з WSJ. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,28%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:
- за місяць він пішов вгору на 1,42%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 2,37%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 12,56%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 16,62%.
Ситуація на валютному ринку
У 2022 році долар США потужно посилив свої позиції на валютному ринку. Зокрема, за серпень Індекс долара США зріс приблизно на 2,6%, продемонструвавши зростання протягом 3 місяців поспіль.
Одна минулої п'ятниці ситуація для долара США на ринку почала змінюватися. Одна з ключових причин – різке підвищення процентної ставки Європейським центральним банком. Річ у тому, що цей крок зміцнив позиції євро на ринку, пише видання Reuters.
Станом на понеділок, 12 вересня, американський долар зупинився недалеко від мінімуму за два тижні напередодні оприлюднення ключових даних щодо інфляції в США цього тижня. Сьогодні котирування пішли трохи вгору, але все одно демонструють від'ємну динаміку.
Аналітики очікують, що цей показник продовжить падати. Вже з врахуванням цієї інформації Федеральний резерв буде розглядати питання про можливість уповільнення темпів підвищення процентних ставок. Засідання заплановане на 21 вересня 2022 року, пише CNBC.