По состоянию на 13 сентября 2022 года Индекс доллара США колеблется на уровне 108,02 по данным Yahoo! Finance. С начала дня котировки упали на 0,29%. Индекс начал день на уровне 108,23. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
максимально этот показатель был равен 110,79, который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);
Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,32, по данным CNBC.
В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на сегодняшний день торгуется на уровне 108,02, согласно WSJ. С начала торговой сессии этот показатель потерял 0,28%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:
за месяц он пошел на 1,42%;
за последние 3 месяца этот показатель вырос на 2,37%;