Индекс доллара США продолжает демонстрировать отрицательную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 13 сентября 2022 года Индекс доллара США колеблется на уровне 108,02 по данным Yahoo! Finance. С начала дня котировки упали на 0,29%. Индекс начал день на уровне 108,23. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

максимально этот показатель был равен 110,79, который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);

который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень); Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,32, по данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на сегодняшний день торгуется на уровне 108,02, согласно WSJ. С начала торговой сессии этот показатель потерял 0,28%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

за месяц он пошел на 1,42%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 2,37%;

с начала 2022 года Индекс пошел на 12,56%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 16,62%.

Ситуация на валютном рынке