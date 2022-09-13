Индекс доллара США продолжает демонстрировать отрицательную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 13 сентября 2022 года Индекс доллара США колеблется на уровне 108,02 по данным Yahoo! Finance. С начала дня котировки упали на 0,29%. Индекс начал день на уровне 108,23. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

  • максимально этот показатель был равен 110,79, который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);
  • Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,32, по данным CNBC.

В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на сегодняшний день торгуется на уровне 108,02, согласно WSJ. С начала торговой сессии этот показатель потерял 0,28%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

  • за месяц он пошел на 1,42%;
  • за последние 3 месяца этот показатель вырос на 2,37%;
  • с начала 2022 года Индекс пошел на 12,56%;
  • В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 16,62%.

Ситуация на валютном рынке