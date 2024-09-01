Долар США завершив останній тиждень серпня зі зростанням, зміцнивши свої позиції, зокрема у парі з японською єною.
Фактори, що вплинули на зміцнення долара, включають дані про зростання особистих витрат і доходів у США, а також відповідність показників інфляції прогнозам.
На ринку очікують, що Федеральний резерв знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів у вересні, з огляду на поточні економічні показники.
Індекс долара США зріс на 0,8% щодо японської єни, що стало найкращим результатом за два тижні, і подорожчав на 1,2% за тиждень, але водночас втратив 2,6% за серпень.
Протягом останніх 12 місяців Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35 і найслабших позицій на рівні 100,51.
Головні зміни на ринку валют / Pexels
Долар завершив останній тиждень серпня зі зростанням, а також продемонстрував сильні позиції у парі з єною. На валюту впливають очікування щодо наступного кроку центрального банку США.
Що відбувається з доларом
Курс долара США на ринку
Індекс долара США у п'ятницю зріс на 0,8% щодо японської єни, що стало найкращим результатом для валюти за два тижні. Крім того, долар подорожчав на 1,2% за тиждень. Це стало найбільшим зростанням для американської валюти з середини червня. Водночас долар США за серпень втратив 2,6%.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,51, повідомляє видання CNBC.
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