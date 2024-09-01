Долар США завершив черговий тиждень на ринку зі зростанням. Зокрема, у п'ятницю, 30 серпня, Індекс долара США зміцнив свої позиції. Цьому сприяли дані, які свідчать, що ключовий показник інфляції відповідає прогнозам, а особисті витрати і доходи у США зросли.

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Ці фактори підтримують очікування, що Федеральний резерв, найімовірніше, знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів у вересні, а не на 50 пунктів, пише Reuters. Останні дані також посилюють очікування щодо того, що США можуть уникнути рецесії взагалі або пройти через помірну кризу.

До того ж деякі учасники ринку очікували більшого скорочення процентних ставок від центрального банку, оскільки вони вважають, що ФРС запізнилася з пом'якшенням монетарної політики і має надолужити згаяне.