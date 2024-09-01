Доллар завершил последнюю неделю августа с ростом, а также продемонстрировал сильные позиции в паре с иеной. На валюту влияют ожидания относительно следующего шага центрального банка США.
Что происходит с долларом
Курс доллара США на рынке
Индекс доллара США в пятницу вырос на 0,8% относительно японской иены, что стало лучшим результатом для валюты за две недели. Кроме того, доллар подорожал на 1,2% за неделю. Это стало самым большим ростом для американской валюты с середины июня. В то же время доллар США за август потерял 2,6%.
Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,51, сообщает издание CNBC.
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