Поки українці звикають до нового курсу долара: що змінить нафтова криза в березні

У другій половині березня ситуація на валютному ринку в Україні навряд чи суттєво зміниться. Попри напруженість на Близькому Сході та пов'язані з нею ризики для світової економіки, ситуація залишатиметься відносно врівноваженою.

Якою буде ситуація 16 – 22 березня?

Курс і далі коливатиметься, але без серйозних потрясінь і стрибків. Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

З одного боку, з наближенням посівної зростатиме роль агроекспортерів на внутрішньому ринку, з іншого – підвищення світових цін на енергоресурси посилюватиме попит на валюту для майбутніх енергетичних потреб країни. Ба більше, частина трейдерів уже закуповує пальне "про запас".

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Ми бачимо прямий зв'язок – зростання попиту на валюту (передусім на долар) пов'язаний щонайменше з ризиками подальшого зростання цін на нафту та нафтопродукти. Тому українські імпортери відчувають необхідність перестрахуватися, завчасно закупивши достатні обсяги пального.

Проте головним "козирем" на користь відносного спокою на українському валютному ринку залишаються рекордні міжнародні резерви Нацбанку – близько 55 мільярдів доларів. Саме вони дають підстави очікувати, що різких курсових стрибків, подібних до "американських гірок", не буде.

Курсові межі вже навряд провокуватимуть надмірну активність покупців. Ринок нібито адаптувався до нових орієнтирів: близько 43 – 44 гривень за долар і 50 – 51 гривні за євро.

Ймовірно, це позитивно позначиться на готівковому сегменті, де спред між курсами купівлі та продажу може звузитися до 0,5 гривні за долар і 0,7 гривні за євро.

Що зміниться на світових ринках?

Динаміка на світових ринках насамперед залежатиме від геополітичних подій, передусім конфлікту на Близькому Сході та його впливу на економіку, зокрема на ціни енергоносіїв. За таких умов долар може й надалі виконувати роль "рятівного кола" для інвесторів.

Відносно євро американська валюта вже суттєво зміцнилася – майже на 3%. Наступного тижня ця тенденція збережеться, співвідношення долара до євро очікують у межах 1,145 – 1,165.

Важливо! Банкір наголосив, що тренд зараз переважно формують міжнародні події, тоді як український Нацбанк радше "охолоджуватиме" надмірні емоції на ринку, аніж намагатиметься його змінити.

Характеристики ринку з 16 по 22 березня: