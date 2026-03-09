Курс знову "лихоманить": що відбувається з доларом і євро на початку тижня

У понеділок, 9 березня, офіційний курс долара в Україні становить 43,72 гривні, а євро – 50,54 гривні. Проте в банках та обмінниках ціна валюти дещо різниться.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 9 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,45 гривні (+5 копійок), а продаж по 44,03 гривні (+5 копійок).

Купівля євро проходить по 50,30 гривні (-10 копійок), а продаж – по 51,20 гривні (без змін).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,90 гривні (-10 копійок), а продаж – по 44 гривні (-10 копійок).

Натомість купівля євро проходить по 51 гривні (-13 копійок), а продаж – по 51,36 гривні (-19 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,60 гривні (+44 копійки), а продають – по 44,23 гривні (+7 копійок).

Євро купують по 50,90 гривні (+30 копійок), а продають – по 51,50 гривні (без змін).

Що буде з ринком валюти в Україні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що посеред березня валютний ринок увійде в більш спокійний і збалансований період.

Хаотичних курсових сплесків стане менше, а більшу роль у формуванні курсу знову відіграватимуть ринкові чинники – співвідношення попиту та пропозиції. Водночас Нацбанк, навіть дещо послабивши свій прямий вплив, і надалі уважно стежитиме за ситуацією та оперативно реагуватиме на можливі загрози.

У період з 9 по 15 березня на готівковому ринку коридори валютних коливань для курсу долара становлять 42,5 – 43,5 гривні, тоді як для євро – від 49 до 51 гривні.