Валюта в Україні офіційно подешевшала: який курс встановили на 6 травня
- Нацбанк встановив офіційний курс валют на 6 травня: долар коштуватиме 43,96 гривні, а євро – 51,39 гривні.
- Ціна американської валюти зменшилася на 4 копійки, тоді як європейської – упала ще на 6 копійок.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 6 травня. Долар і євро дещо подешевшали для українців посеред тижня.
Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 5 травня торгується по 44 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 9 копійок проти 4 травня. Офіційний курс євро становить 51,45 гривні, отже його ціна зменшилася на 14 копійок, повідомляє Нацбанк.
А от 6 травня курс валют буде таким:
- долар – 43,96 гривні (-4 копійки);
- євро – 51,39 гривні (-6 копійок).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 5 травня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,75 гривні, а продаж – по 44,23 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,85 гривні, а продаж – по 43,89 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,46 гривні, а продаж – по 43,92 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 5 травня був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 51,20 гривні, а продаж – по 51,85 гривні;
- на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,50 гривні, а продаж – по 51,60 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 51,28 гривні, а продаж – по 51,74 гривні.
Що буде з курсом на початку травня?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що на початку травня курс долара в Україні коливатиметься в межах 43,75 – 44,35 гривні.
Однак експерт також не виключає ситуативних змін, коли обмінники підвищуватимуть ціну продажу. Якщо ж підстав для цього бракуватиме, вони можуть занижувати курс купівлі.
На тлі такої можливої "гри в ажіотаж" варто додати, що наразі відсутні будь-які ознаки дефіциту валюти й надмірний попит.