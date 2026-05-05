Чи вигідно йти в обмінники після зміни курсу валют на початку травня
- Офіційний курс долара – 44 гривні, євро – 51,45 гривні.
- У банках купівля долара коштує 43,75 гривні, продаж – 44,28 гривні; купівля євро – 51,20 гривні, продаж – 51,90 гривні.
У вівторок, 5 травня, офіційний курс долара в Україні становить 44 гривні, а євро – 51,45 гривні. Ціна готівки змінилася відповідно.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 5 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,75 гривні (+5 копійок), а продаж по 44,28 гривні (+13 копійок).
- Купівля євро проходить по 51,20 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,90 гривні (+3 копійки).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,88 гривні (без змін), а продаж – по 43,87 гривні (-2 копійки).
- Натомість купівля євро проходить по 51,50 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,63 гривні (-2 копійки).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,42 гривні (-7 копійок), а продають – по 44 гривні (+6 копійок).
- Євро купують по 51,28 гривні (-4 копійки), а продають – по 51,82 гривні (+2 копійки).
Що відбувається на валютному ринку?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що протягом тижня 4 – 10 травня на міжбанку попит перевищуватиме пропозицію на 10 – 15%.
Варто зазначити, що зазвичай у квітні – травні ринок більш збалансований, а такий розрив не перевищує 5 – 7%.
Однак ситуацію все ще контролюватиме український Нацбанк. За потреби він втручатиметься з інтервенціями, обсяг яких тепер може сягнути 800 – 900 мільйонів доларів, зокрема щоб не допустити різких стрибків курсу долара.