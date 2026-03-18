Кредит ЄС заблокований, курс росте: чи скоро українці купуватимуть долар по 45,5 гривні

У березні гривня перебуває під тиском і послаблюється, але в контрольованому Нацбанком режимі. Ситуацію могло б покращити надання 90 мільярдів євро кредиту від ЄС, проте рішення заблоковане, а наслідки затримки фінансування можуть стати помітними вже за місяць.

Які фактори тиснуть на гривню?

Стабілізація гривні залежить від перспективи отримання Україною зовнішньої фінансової допомоги. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Пендзин.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Найбільше тисне на курс відсутність макроекономічного фінансування. Розв'язали б питання з 90 мільярдами євро, я думаю, що курс би зміцнили.

Експерт наголошує, що нині в Україні фактично відсутній валютний ринок, адже "правила гри" для нього визначає Національний банк.

У нормальному ринковому середовищі валюту продають експортери: вони продали свою продукцію, отримали валютну виручку. Для того, щоб розрахуватися з працівниками й сплатити податки, обмінюють її на гривні. Тобто формально є експортер, який отримує валютну виручку, а є імпортер, який купує для того, щоб завезти імпорт. Але в нас немає експорту, а якщо і є, то він дуже маленький,

– пояснює Олег Пендзин.

Економіст додає, що Нацбанк виступає єдиним великим продавцем валюти, регулятором і учасником ринку. Тож нині долар і євро дорожчають в межах, які дозволяє НБУ.

Нагадаємо: Угорщина заблокувала кредит у 90 мільярдів євро для України від ЄС, вимагаючи відновлення транзиту нафти через трубопровід "Дружба".

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу наголосив, що аналізувати межі можливого послаблення гривні варто в контексті світових тенденцій валютної пари євро-долар, адже саме виходячи з її динаміки, НБУ ухвалює рішення щодо своїх дій. Нацбанк продовжує контролювати ринок і має всі важелі для того, щоб його захистити або відпустити, каже експерт.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Ринок перебуває в руслі керованої гнучкості, зараз не попит-пропозиція виступає головним чинником, а саме дії НБУ. Коли курс перевищив 44,8 гривні і став критично загрозливим на готівковому ринку та на криптобіржах, де його оцінювали у 45 гривень, НБУ дуже жорстко втрутився в ринок, і ми бачимо відкат.

Як зауважує аналітик, на міжбанку долар продовжує дешевшати й опустився нижче 44 гривень, тоді як євро проти долара на світовому ринку зростає. Це свідчить про те, що Нацбанк продовжує керувати ринком саме через фіксацію курсу євро і за допомогою крос-курсу вирівнює долар. Якщо ж євро щодо долара послабиться, це, навпаки, призведе до здорожчання останнього на українському ринку, підсумовує експерт.

Зауважте! За даними Trading Economics, станом на 18 березня євро коштує приблизно 1,15 долара.

Чи можливе зростання курсу долара до 45,5 гривні?

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вбачає ймовірність девальвації гривні до 45,5 гривні за долар, зокрема з огляду на те, що близький до цього показник закладений у прогнозах на 2026 рік.

Чи можливий рух до 45 гривень? Так. Ба більше, це один із базових варіантів розвитку подій, і він дуже-дуже ймовірний. Нагадаю, що прогноз МВФ середньорічного курсу долара на цей рік – 45,3 гривні. Прогноз уряду – 45,7,

– каже експерт.

На ці прогнози орієнтовані бюджетні надходження. Водночас долар є чинником впливу на вартість імпортних товарів та інфляційні тенденції. Зростання курсу відносно гривні дає більше можливостей експортерам.

Проте для українського бюджету євро важливіше за долар, оскільки більшість акцизів прив'язана до нього, і їхній гривневий еквівалент зростає разом із курсом.

Як зазначає Андрій Шевчишин, становище гривні може поліпшити розблокування кредиту від ЄС. Проте якщо воно не відбудеться до середини квітня, це спричинить значний тиск.

Якщо ж фінансування надійде, ймовірність та глибина девальвації будуть обмеженими.

Цікаво! За даними "Мінфін", аналітики платформи КИТ Group прогнозують, що в найближче півріччя національна валюта може девальвувати до 44,4 – 45,5 гривні за долар.

Який офіційний курс валют?

На 18 березня офіційний курс долара США визначений Нацбанком на рівні 43,94 гривні , що на 14 копійок менше проти 17 березня, а євро – 50,63 гривні (+6 копійок).

, що на 14 копійок менше проти 17 березня, а євро – (+6 копійок). На 19 березня офіційний курс долара торгується по 43,89 гривні (-5 копійок проти 18 березня), тоді як євро – 50,52 гривні (-11 копійок).

Що відомо про ситуацію з кредитом від ЄС?