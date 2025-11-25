Как меняется наличный курс доллара по отношению к гривне?

Валютный рынок реализует ожидаемый рост доллара, колебания которого ранее сдерживал Национальный банк. Наличный курс реагирует на изменения, иногда достигая 43 гривен за доллар. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Для 25 ноября Национальный банк обнародовал официальный курс доллара на уровне 42,37 гривны. 26 ноября он составит 42,40 гривны за валюту.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Как правило, наличный курс опережает межбанк копеек на 50. При этом в некоторых случаях именно банки выставляют более агрессивные и широкие спреды и цены, чем обменники. Наличный курс растет, в некоторых случаях уже видел цену 43 по продаже доллара.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, рынок был настроен на рост доллара и сейчас фактически реализует эти ожидания.

До этого Нацбанк достаточно активно был на рынке, сдерживал это движение, однако сейчас меняются общие правила, ожидания и ситуация, которая может повлиять на долгосрочную стабильность финансовых поступлений. Поэтому в перспективе рынок чувствует этот риск и понимает, что в какой-то момент Нацбанк уменьшит свою активность, будет сохранять резервы, что приведет к росту и девальвации курса гривны,

– говорит эксперт.

Сколько доллар стоит в банках, обменниках и на черном рынке?

За последние сутки курс доллара в обменниках подорожал, в банках и на черном рынке также наблюдают рост цены.

25 ноября доллар подорожал в обменниках почти на 40 копеек. По данным finance.ua, в среднем доллары покупают по 42,30 гривны (+38 копеек), а продают – по 42,70 гривны (+12 копеек).

Из данных сайта "Минфин" известно, что в банках доллар покупают в среднем по 42,20 гривны (+20 копеек против 24 ноября), а продают по 42,61 гривны (+12 копеек).

На черном рынке купить доллар можно в среднем по 42,60 гривны (+10 копеек), а продать – по 42,73 гривны (+28 копеек).

