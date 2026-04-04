Чи дешевшає долар перед Великоднем: курс валют в обмінниках

Уже в понеділок, 6 квітня, офіційний курс долара в Україні становитиме 43,65 гривні, а євро – 50,31 гривні. Однак напередодні нового тижня ціни в банках та обмінниках дещо інші.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок суботи, 4 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,47 гривні (-3 копійки), а продаж по 44 гривні (без змін).

(-3 копійки), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 50,20 гривні (-5 копійок), а продаж – по 50,90 гривні (+5 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,73 гривні (+3 копійки), а продаж – по 43,75 гривні (-5 копійок).

(+3 копійки), а продаж – по (-5 копійок). Натомість купівля євро проходить по 50,55 гривні (-5 копійок), а продаж – по 50,77 гривні (+2 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,96 гривні (-17 копійок), а продають – по 43,83 гривні (без змін).

(-17 копійок), а продають – по (без змін). Євро купують по 50,13 гривні (-12 копійок), а продають – по 50,85 гривні (+2 копійки).

Чим небезпечне затягування війни в Ірані?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин серед декількох можливих сценаріїв припустив, що довга війна на Близькому Сході може покласти початок світової кризи, яка поступово втягуватиме нових учасників.

Для України це означатиме ослаблення гривні. Щоправда, ситуацію "рятуватиме" кредит від ЄС на 90 мільярдів гривень, адже таке фінансування допоможе стабілізувати нацвалюту.

За прогнозом експерта, у такому разі долар може коштувати 44 – 45 гривень, а євро – від 50,5 до 51,5 гривні.