Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у понеділок наступного тижня, 31 серпня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,55 гривні (тобто +1 копійка проти 28 серпня);

(тобто +1 копійка проти 28 серпня); євро – 51,88 гривні (тобто +2 копійки проти 28 серпня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула нового максимуму 24 серпня – 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , ще станом на вечір 28 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,40 гривні (+1 копійка), а продаж по 44,87 гривні (+1 копійка).

, ще станом на вечір 28 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+1 копійка), а продаж по (+1 копійка). Купівля євро проходить по 51,66 гривні (-1 копійка), а продаж – по 52,30 гривні (-1 копійка).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,79 гривні (+2 копійки), а продаж – по 44,85 гривні (+8 копійок).

(+2 копійки), а продаж – по (+8 копійок). Натомість купівля євро проходить по 52,02 гривні (+4 копійки), а продаж – по 52,10 гривні (+8 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,38 гривні (-1 копійка), а продають – по 44,85 гривні (+8 копійок).

(-1 копійка), а продають – по (+8 копійок). Євро купують по 51,71 гривні (-2 копійки), а продають – по 52,21 гривні (+2 копійки).

Нагадаємо, Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповідав, що вже у вересні ситуація в Україні може стати динамічнішою. За його прогнозом, додатковий попит на валюту створюватимуть імпортери енергоресурсів, пального та енергообладнання.

Водночас на гривню впливатимуть погіршення зовнішньоторговельного балансу, можливе прискорення інфляції та воєнні ризики, які збільшують витрати бізнесу. Однак підстав очікувати неконтрольованого ослаблення української валюти наразі немає: Нацбанк і надалі згладжуватиме дисбаланси в межах режиму "керованої гнучкості".