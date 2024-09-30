Долар США зафіксував суттєвий спад на ринку, наблизившись до критичного рівня

Долар США втрачає позиції на ринку. Ба більше, американська валюта наблизилася до важливого психологічного рівня.

Що впливає на курс долара

Індекс долара США демонструє від'ємну динаміку на ринку. Американська валюта слабшає, зокрема, через сприятливий показник інфляції у США. Зазначають, що за підсумками серпня цей показник становить 2,2% річних, інформує Reuters. Цільовий показник інфляції від центробанку США – 2%.

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Нагадаємо, що Федеральна резервна система США 18 вересня вперше за 4 роки знизив ставку на 50 базиcних пункти. Це має важливе значення для фінансових ринків.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США на кінець тижня застряг на рівні 100,24, за даними CNBС. Цей показник коливається досить близько біля річного мінімуму. На момент створення цього матеріалу, індекс продовжує втрачати позиції на ринку та торгується на рівні 100,28, інформує портал Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 100,16 – 100,48.