Доллар США зафиксировал существенный спад на рынке, приблизившись к критическому уровню

Доллар США теряет позиции на рынке. Более того, американская валюта приблизилась к важному психологическому уровню.

Что влияет на курс доллара

Индекс доллара США демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Американская валюта ослабевает, в частности, через благоприятный показатель инфляции в США. Отмечают, что по итогам августа этот показатель составляет 2,2% годовых, информирует Reuters. Целевой показатель инфляции от центробанка США – 2%.

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Напомним, что Федеральная резервная система США 18 сентября впервые за 4 года снизил ставку на 50 базисных пунктов. Это имеет важное значение для финансовых рынков.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США на конец недели застрял на уровне 100,24, по данным CNBС. Этот показатель колеблется достаточно близко возле годового минимума. На момент создания этого материала, индекс продолжает терять позиции на рынке и торгуется на уровне 100,28, информирует портал Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 100,16 – 100,48.