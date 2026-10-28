НБУ показав курс долара на 29 жовтня: чи встановить валюта новий рекорд

Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у четвер, 29 жовтня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

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долар США – 45,59 гривні (тобто -1 копійка проти 28 жовтня);

(тобто -1 копійка проти 28 жовтня); євро – 50,77 гривні (тобто -8 копійок проти 28 жовтня).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 28 жовтня, подорожчавши до 45,60 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Прогнози

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 28 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,42 гривні (+5 копійок), а продаж – по 46,04 гривні (+5 копійок).

, станом на вечір 28 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+5 копійок), а продаж – по (+5 копійок). Купівля євро проходить по 50,65 гривні (-6 копійок), а продаж – по 51,40 гривні (-7 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 46,32 гривні (+8 копійок), а продаж – по 46,42 гривні (+11 копійок).

(+8 копійок), а продаж – по (+11 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,38 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,65 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,58 гривні (+7 копійок), а продають – по 46,64 гривні (+33 копійки).

(+7 копійок), а продають – по (+33 копійки). Євро купують по 51,24 гривні (-1 копійка), а продають – по 52,32 гривні (+26 копійок).

До слова, у коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько пояснила, що подальша курсова динаміка залежатиме від потреб імпортерів, обсягів експортного виторгу та загального стану зовнішньої торгівлі. Додатковий тиск на гривню можуть створювати закупівлі енергоресурсів і підготовка бізнесу до зими.

Водночас важливим чинником стабільності залишатиметься політика Нацбанку. За словами експертки, готовність регулятора компенсувати нестачу іноземної валюти допомагає стримувати різкі коливання курсу, однак визначальним для ринку буде співвідношення попиту та пропозиції.