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Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, наприкінці поточного тижня, у п'ятницю, 27 листопада, офіційний курс валюти буде таким:

долар США – 45,11 гривні (тобто -16 копійок проти 26 листопада);

(тобто -16 копійок проти 26 листопада); євро – 49,49 гривні (тобто -4 копійки проти 26 листопада).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 26 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,03 гривні (-6 копійок), а продаж – по 45,61 гривні (-8 копійок).

, станом на вечір 26 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по (-6 копійок), а продаж – по (-8 копійок). Купівля євро проходить по 49,36 гривні (-3 копійки), а продаж – по 50,11 гривні (-6 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,40 гривні (-10 копійок), а продаж – по 45,60 гривні (-1 копійка).

(-10 копійок), а продаж – по (-1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 49,90 гривні (-1 копійка), а продаж – по 50,07 гривні (-4 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,82 гривні (-40 копійок), а продають – по 45,55 гривні (-11 копійок).

(-40 копійок), а продають – по (-11 копійок). Євро купують по 49,36 гривні (-31 копійка), а продають – по 50,37 гривні (-12 копійок).

До слова, у коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зауважила, що важливим чинником для валютного ринку залишається надходження міжнародної допомоги. Ці кошти дають змогу поповнювати резерви Нацбанку, фінансувати державні потреби та підтримувати спроможність регулятора здійснювати інтервенції на міжбанку.

Особливу увагу експертка приділила переговорам України з МВФ, адже напередодні стало відомо про суттєвий прогрес у досягненні домовленості на рівні персоналу, яка відкрила б шлях до отримання близько 1,6 мільярда доларів. Однак для остаточного погодження ще потрібні фінансові гарантії закордонних партнерів, тому вагоме значення матимуть конкретні зобов'язання щодо підтримки нашої держави у 2027 році.