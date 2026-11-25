Adv

Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у четвер, 26 листопада, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 45,27 гривні (тобто -8 копійок проти 25 листопада);

(тобто -8 копійок проти 25 листопада); євро – 49,53 гривні (тобто -8 копійок проти 25 листопада).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 25 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,12 гривні (+7 копійок), а продаж – по 45,72 гривні (+3 копійки).

, станом на вечір 25 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по (+7 копійок), а продаж – по (+3 копійки). Купівля євро проходить по 49,42 гривні (+10 копійок), а продаж – по 50,20 гривні (+6 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,68 гривні (без змін), а продаж – по 45,70 гривні (+1 копійка).

(без змін), а продаж – по (+1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 50 гривень (без змін), а продаж – по 50,22 гривні (-3 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,24 гривні (+7 копійок), а продають – по 45,69 гривні (-1 копійка).

(+7 копійок), а продають – по (-1 копійка). Євро купують по 49,71 гривні (+5 копійок), а продають – по 50,49 гривні (+10 копійок).

У коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що одним із чинників тиску на гривню залишається безпекова ситуація. Російські обстріли можуть збільшувати потребу в імпорті енергоресурсів та обладнання, скорочувати експортні надходження й стимулювати населення купувати іноземну валюту для заощаджень.

Водночас значення матиме й співвідношення долара та євро на світовому ринку, яке залежить, зокрема, від процентних ставок Федеральної резервної системи США, макроекономічних показників і геополітичної ситуації. Цікаво, що такі коливання насамперед позначатимуться на вартості європейської валюти в Україні.