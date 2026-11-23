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Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у вівторок офіційний курс валюти буде таким:

долар США – 45,08 гривні (тобто +15 копійок проти 23 листопада);

(тобто +15 копійок проти 23 листопада); євро – 49,46 гривні (тобто +18 копійок проти 23 листопада).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 23 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,87 гривні (без змін), а продаж – по 45,50 гривні (без змін).

, станом на вечір 23 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по (без змін), а продаж – по (без змін). Купівля євро проходить по 49,31 гривні (-2 копійки), а продаж – по 50,11 гривні (-1 копійка).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,50 гривні (+2 копійки), а продаж – по 45,54 гривні (-1 копійка).

(+2 копійки), а продаж – по (-1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 50,04 гривні (+4 копійки), а продаж – по 50,23 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,01 гривні (+24 копійки), а продають – по 45,63 гривні (-3 копійки).

(+24 копійки), а продають – по (-3 копійки). Євро купують по 49,76 гривні (+36 копійок), а продають – по 50,50 гривні (+5 копійок).

Нагадаємо, у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що наприкінці листопада на курсову динаміку впливатимуть п'ять основних чинників. Серед них – прискорення інфляції, подорожчання пального, наслідки російських обстрілів, зростання потреб імпортерів і дисбаланс на міжбанківському ринку.

Однак в умовах режиму "керованої гнучкості" Нацбанк може стримувати тиск на українську гривню за допомогою валютних інтервенцій. За прогнозом експерта, цього тижня їхній обсяг становитиме орієнтовно 1 – 1,5 мільярда доларів.