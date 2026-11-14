Гривня коливається: у Нацбанку пояснили, що буде далі з курсом долара в Україні

Adv

Про це в ефірі 24 Каналу розповів член Ради Нацбанку України Василь Фурман. За його словами, заяви про катастрофічне знецінення гривні не мають під собою жодної економічної логіки, а Національний банк чітко контролює ситуацію.

Як НБУ утримує валютний ринок?

Як наголосив Фурман, гривня не буде "летіти в космос". Однак курс цілком може коливатися навколо тих значень, які спостерігаються зараз.

Через повномасштабну війну імпорт значно перевищує експорт, тому валютний ринок залишається розбалансованим. Щоб покрити цей дефіцит, НБУ виходить на ринок з інтервенціями, продаючи частину міжнародних валютних резервів.

Ми отримуємо велику частину коштів з міжнародної фінансової допомоги, які йдуть до державного бюджету. Бюджет продає нам іноземну валюту, завдяки чому резерви Нацбанку збільшуються. Потім ці кошти витрачаються, частина з них потрапляє на валютний ринок, і ми виступаємо посередником– підкреслив Фурман.

При цьому золотовалютні резерви перебувають на достатньо високому рівні й на кінець 2027 року очікуються на позначці у близько 62 мільярдів доларів.

Що буде з курсом долара далі: дивіться відео 24 Каналу

З 2023 року НБУ здійснює політику керованої гнучкості. Жорстко фіксувати курс зараз недоцільно, адже валюта має природно коливатися. Цього року гривня послабилася до долара приблизно на 8%, що є нормальним показником. Для порівняння, польський злотий просів на 10%, а євро – орієнтовно на 5%.

Додамо, зазвичай напередодні зимових свят українці активніше обмінюють валюту. Через це долар в листопаді та грудні може дешевшати. Однак цього року такий сценарій може не збутися.