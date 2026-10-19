Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 20 жовтня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 45 гривень (тобто +4 копійки проти 19 жовтня);

(тобто +4 копійки проти 19 жовтня); євро – 50,53 гривні (тобто +3 копійки проти 19 жовтня).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 14 жовтня, подорожчавши до 45,08 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні влітку, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 19 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,71 гривні (+2 копійки), а продаж – по 45,24 гривні (+2 копійки).

, станом на вечір 19 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+2 копійки), а продаж – по (+2 копійки). Купівля євро проходить по 50,23 гривні (+2 копійки), а продаж – по 50,90 гривні (+1 копійка).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,20 гривні (+4 копійки), а продаж – по 45,20 гривні (-2 копійки).

(+4 копійки), а продаж – по (-2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 50,75 гривні (-8 копійок), а продаж – по 50,96 гривні (-3 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,70 гривні (+6 копійок), а продають – по 45,24 гривні (+5 копійок).

(+6 копійок), а продають – по (+5 копійок). Євро купують по 50,72 гривні (+3 копійки), а продають – по 51,40 гривні (-3 копійки).

До слова, у коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що Нацбанк змушений вливати значні обсяги іноземної валюти, аби задовольняти попит на міжбанку. Однак цього тижня різких курсових змін експертка не прогнозує, хоч ризик поступового посилення тиску на гривню зберігається.

Подальша ситуація залежатиме від співвідношення купівлі та продажу валюти, можливостей регулятора компенсувати дисбаланс, потреб імпортерів та стану енергетичного сектору.