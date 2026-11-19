Курс валюти в Україні 20 листопада 2026 року / Фото Pexels

Наприкінці осені 2026 року на валютному ринку України зростає значення сезонних чинників, зокрема пов'язаних із підготовкою бізнесу та населення до зимових свят. Водночас ключову роль у формуванні курсової динаміки й надалі відіграє політика регулятора, спрямована на збереження стійкості гривні.

Adv Який офіційний курс валюти в Україні За оновленими даними Нацбанку, у п'ятницю, 20 листопада, офіційний курс валюти для українців буде таким: долар США – 45,05 гривні (тобто -15 копійок проти 19 листопада);

(тобто -15 копійок проти 19 листопада); євро – 49,53 гривні (тобто -4 копійки проти 19 листопада). Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня. Скільки коштує валюта в банках За даними 24 Каналу , станом на вечір 19 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,07 гривні (-10 копійок), а продаж – по 45,71 гривні (-10 копійок).

, станом на вечір 19 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по (-10 копійок), а продаж – по (-10 копійок). Купівля євро проходить по 49,51 гривні (-14 копійок), а продаж – по 50,34 гривні (-19 копійок). Що з вартістю на чорному ринку Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,55 гривні (-1 копійка), а продаж – по 45,77 гривні (-13 копійок).

(-1 копійка), а продаж – по (-13 копійок). Натомість купівля євро проходить по 50,15 гривні (-9 копійок), а продаж – по 50,36 гривні (-17 копійок). Який курс в обмінниках За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,26 гривні (-13 копійок), а продають – по 45,86 гривні (-7 копійок).

(-13 копійок), а продають – по (-7 копійок). Євро купують по 49,96 гривні (-22 копійки), а продають – по 50,77 гривні (-17 копійок). Прогнози Чи стане офіційний курс долара понад 46 гривень до 1 грудня? — — x2 21 161 перегляд 11 днів Більше прогнозів тут → До слова, у коментарі 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв розповів, що на тлі відносно прогнозованої курсової динаміки гривневі депозити залишатимуться альтернативою купівлі доларів. Спроба заробити на коливаннях вартості іноземної валюти може не виправдати очікувань, особливо якщо гроші знадобляться вже напередодні новорічних свят. Натомість банківський вклад дає змогу зафіксувати дохідність на визначений термін.

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