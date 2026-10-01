Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у п’ятницю, 1 жовтня, офіційний курс валюти для українців такий:

долар США – 44,83 гривні (тобто +15 копійок проти 1 жовтня);

(тобто +15 копійок проти 1 жовтня); євро – 50,69 гривні (тобто -3 копійки проти 1 жовтня).

Нагадаємо, що влітку 2026 року обидві валюти оновили історичні максимуми. Так долар ще 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на ранок 1 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,50 гривні (-3 копійки), а продаж по 45,06 гривні (+2 копійки).

, станом на ранок 1 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-3 копійки), а продаж по (+2 копійки). Купівля євро проходить по 50,59 гривні (без змін), а продаж – по 51,70 гривні (-1 копійка).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,93 гривні (-1 копійка), а продаж – по 44,97 гривні (+7 копійок).

(-1 копійка), а продаж – по (+7 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,05 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,35 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,30 гривні (-28 копійок), а продають – по 45,12 гривні (+21 копійка).

(-28 копійок), а продають – по (+21 копійка). Євро купують по 50,55 гривні (-44 копійки), а продають – по 51,70 гривні (+16 копійок).

Нагадаємо, що долар США на початку жовтня триматиметься в межах 44,5 – 45 гривень. Водночас євро може бути – мінливішим. Ця валюта коливатиметься орієнтовно в коридорі 51 – 52,5 гривні. Такий прогноз надав 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.