Долар трохи втратив у ціні: чи вигідно зараз обмінювати валюту

У вівторок, 17 березня, офіційний курс долара в Україні становить 44,08 гривні, а євро – 50,57 гривні. Однак для обміну валюти банки та обмінники традиційно пропонують громадянам іншу ціну.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 17 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,80 гривні (-10 копійок), а продаж по 44,35 гривні (-5 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,33 гривні (-7 копійок), а продаж – по 44,40 гривні (-6 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,78 гривні (без змін), а продають – по 44,55 гривні (-6 копійок).

Як на курс впливає нафтова криза?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що зростання попиту на валюту, насамперед на долар, прямо пов'язане з ризиками подальшого подорожчання нафти та нафтопродуктів.

Українські імпортери намагаються "перестрахуватися", тож завчасно закуповують достатні обсяги пального.

За словами банкіра, нинішній тренд на валютному ринку переважно визначають міжнародні події. Нацбанк за допомогою інтервенцій радше згладжує "надмірні емоції". Однак все ж рекордні міжнародні резерви регулятора залишаються головним "козирем" на користь відносного спокою на українському ринку.