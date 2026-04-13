Чи змінився долар після Великодня: який курс валют в Україні

У понеділок, 13 квітня, офіційний курс долара в Україні становить 43,45 гривні, а євро – 50,90 гривні. Після Великодня ціна валюти в банках та обмінниках дещо змінилася.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 13 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,22 гривні (-3 копійки), а продаж по 43,75 гривні (без змін).

Дивіться також Пальмова гілка, фонтан і палітра: що означають спеціальні символи на гривнях

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,60 гривні , а продаж – по 43,75 гривні .

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,88 гривні , а продають – по 43,65 гривні .

Що впливає на валютний ринок?

Раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що ринок залишатиметься чутливим до подій на Близькому Сході, зокрема через їх вплив на ціну пального.

Додатковий попит на валюту створюють енерготрейдери, а також бізнес і населення, які почали активно переводити заощадження в долари та євро, хоч надмірного ажіотажу в Україні немає.

Проте Нацбанк і надалі контролюватиме ситуацію за допомогою інтервенцій, поки початковий шок від нових цінових реалій у світі поступово слабшатиме.