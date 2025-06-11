Долар США обвалився до мінімуму майже за три роки

Долар продовджує падати в ціні, наблизившись до нового антирекорду на ринку. На валюту впливають новий про інфляцію США та очікування щодо політики американського центробанку.

Курс долара на сьогодні

У середу, 11 червня, 2025 року, долар впав в ціні, наблизившись до мінімуму за 3 роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Ринок валют відреагував на слабший звіт по інфляції, ніж прогнозували. Попри більш м'які дані, інфляція залишається вищою за цільовий показник Федерального резерву – 2%. Це посилює очікування, що Федеральний резерв навряд чи поспішатиме зі зниженням ставок, навіть попри посилення тиску з боку Трампа.

Нагадаємо, що Трамп нещодавно заявив, що рішення стосовно нового глави ФРС ухвалять в найближчому майбутньому. Наразі претендентом на посаду називають Кевіна Уорша. Він очолював ФРС США з 2006 по 2011 роки.

Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США наразі торгується на рівні 98,72, за даними MarketWatch. Діапазон індексу за день становить від 98,58 – 99,22. З початку року долар подешевшав на 9%.

Ключові коливання Індексу долара США на ринку за 12 місяців: