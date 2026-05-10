Який курс долара та євро в обмінниках наприкінці тижня

Уже в понеділок, 11 травня, офіційний курс долара в Україні становитиме 43,85 гривні, а євро – 51,59 гривні. Однак напередодні нового тижня ціни в банках і обмінниках дещо інші.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 10 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,50 гривні (-5 копійок), а продаж по 43,95 гривні (-8 копійок).

Купівля євро проходить по 51,30 гривні (без змін), а продаж – по 51,97 гривні (-1 копійка).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,85 гривні , а продаж – по 43,85 гривні .

Натомість купівля євро проходить по 51,65 гривні, а продаж – по 51,80 гривні.

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,83 гривні (-24 копійки), а продають – по 43,85 гривні (+1 копійка).

Євро купують по 51,33 гривні (+3 копійки), а продають – по 52,06 гривні (+11 копійок).

Що буде з доларом далі?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що наразі на валютному ринку немає передумов для різкого зростання або зниження курсу долара в Україні.

Нацбанк продовжує застосовувати режим "керованої гнучкості", а геополітичні ризики й досі впливають на вартість пального.

Окрім того, довгостроковий позитивний ефект матиме розблокування європейського кредиту, тож уже протягом тижня 11 – 17 травня ціна долара коливатиметься в межах 43,8 – 44,25 гривні.