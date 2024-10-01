Що впливає на курс долара

Індекс долара США значно зріс у вівторок, 1 жовтня. Американська валюта зміцнює позиції на ринку після заяв очільника Федеральної резервної системи США (ФРС) Джерома Павелла, інформує Reuters.

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Чиновник заявив, що центральний банк США, найімовірніше, продовжить зниження процентних ставок. Водночас він наголосив, що регулятор не буде поспішати навіть на тлі нових даних, які свідчать про підвищення впевненості в економічному зростанні та споживчих витратах.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.