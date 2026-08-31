Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 1 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,53 гривні (тобто -2 копійки проти 31 серпня);

(тобто -2 копійки проти 31 серпня); євро – 51,64 гривні (тобто -24 копійки проти 31 серпня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула нового максимуму 24 серпня – 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , ще станом на вечір 31 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,37 гривні (-1 копійка), а продаж по 44,85 гривні (+1 копійка).

, ще станом на вечір 31 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-1 копійка), а продаж по (+1 копійка). Купівля євро проходить по 51,46 гривні (-18 копійок), а продаж – по 52,12 гривні (-11 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,80 гривні (-1 копійка), а продаж – по 44,85 гривні (-5 копійок).

(-1 копійка), а продаж – по (-5 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,90 гривні (без змін), а продаж – по 52,10 гривні (-1 копійка).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,38 гривні (+17 копійок), а продають – по 44,80 гривні (+2 копійки).

(+17 копійок), а продають – по (+2 копійки). Євро купують по 51,67 гривні (+11 копійок), а продають – по 52,18 гривні (+2 копійки).

До слова, за прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, перший тиждень вересня має пройти без різких курсових змін.

Долар очікують у межах 44,6 – 45,1 гривні, тоді як для євро експерт називає ширший коридор у 51 – 52,5 гривні. Певна напруга при цьому зберігатиметься, однак ажіотажу на ринку не передбачають. Надмірний попит на міжбанку й надалі компенсуватиме регулятор за допомогою інтервенцій, утримуючи ситуацію під контролем.