Долар отримав новий удар: що відбувається з валютою США

Долар США втрачає позиції на ринку на тлі змішаних факторів впливу. Йдеться про митну політику Трампа та заяви ФРС США.

Чому долар сьогодні падає

У середу, 4 червня, американський долар втрачає позиції на ринку. Валюта реагує на змішані сигнали на ринку, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Зокрема, на динаміку долара США впливають дані про найповільніші темпи найму з березня 2023 року у приватному бізнесі. Водночас зафіксували суттєве зростання кількості вакансій. Представники Федеральної резервної системи США (ФРС) загалом продовжують заявляти про необхідність збереження процентних ставок на незмінному рівні. Вони додають, що головні фактори впливу:

Невизначеність у світовій торгівлі;

Центробанк зберігає свою незалежність навіть попри постійний тиск з боку президента Трампа, який вимагає зниження ставок.

Крім того, світова торгівля залишається у центрі уваги, оскільки сьогодні офіційно набули чинності нові тарифи на рівні 50% на імпорт сталі та алюмінію до США. Нагадаємо, що у четвер, 29 травня, долар США спершу виріс на новинах про те, що суд заблокував тарифи президента Трампа, наголосивши, що він перевищив свої повноваження.

Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США коливається на рівні 98,98, за даними MarketWatch. Долар впав в ціні на 0,25% під час торгів. Діапазон індексу за день становить від 98,97 до 99,39.

Ключові коливання Індексу долара США на ринку за 12 місяців: