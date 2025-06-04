Почему доллар сегодня падает

В среду, 4 июня, американский доллар теряет позиции на рынке. Валюта реагирует на смешанные сигналы на рынке, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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В частности, на динамику доллара США влияют данные о самых медленных темпах найма с марта 2023 года в частном бизнесе. В то же время зафиксировали существенный рост количества вакансий. Представители Федеральной резервной системы США (ФРС) в целом продолжают заявлять о необходимости сохранения процентных ставок на неизменном уровне. Они добавляют, что главные факторы влияния:

Неопределенность в мировой торговле;

Центробанк сохраняет свою независимость даже несмотря на постоянное давление со стороны президента Трампа, который требует снижения ставок.

Кроме того, мировая торговля остается в центре внимания, поскольку сегодня официально вступили в силу новые тарифы на уровне 50% на импорт стали и алюминия в США. Напомним, что в четверг, 29 мая, доллар США сначала вырос на новостях о том, что суд заблокировал тарифы президента Трампа, отметив, что он превысил свои полномочия.

Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США колеблется на уровне 98,98, по данным MarketWatch. Доллар упал в цене на 0,25% во время торгов. Диапазон индекса за день составляет от 98,97 до 99,39.

Ключевые колебания Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев: