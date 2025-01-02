Російський рубль зростає в ціні, але є кілька нюансів

Російський рубль демонструє позитивну динаміку на ринку. Водночас курс валюти торгується нижче важливого психологічного рівня.

Який курс рубля на цей момент

Станом на 2 січня 2025 року рубль зростає в ціні щодо долара. Проте вартість американської валюти все ще тривається вище позначку в 110 рублів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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На момент створення цього матеріалу, рубль зріс в ціні на 1,96% щодо долара. Курс коливається на рівні 111,5 рубля за долар США. Варто додати, що на початку сьогоднішніх торгів долар коштував 113,7 рубля.

До теми! Наприкінці листопада 2024 року курс долара щодо рубля зріс до пікового рівня за понад 2 роки. Тоді один долар коштував більше як 114 рублів.

Нагадаємо, що за останні 6 місяців долар подорожчав майже на 27% щодо рубля. Тоді як в річному розрахунку американська валюта зміцнила свої позиції на понад 23%.