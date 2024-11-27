"Вічне" падіння рубля: як змінився курс долара в Росії від початку війни проти України

Російський рубль продовжує втрачати позиції на ринку. Ба більше, валюта майже миттєво оновлює антирекорди.

Курс рубля стрімко падає

У середу, 27 листопада, станом на 16:00 курс рубля до долара впав на понад 7%. Про це пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси. Схожу динаміку на валютному ринку фіксували на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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На цю мить курс коливається на рівні 113,25 рубля за долар. Для порівняння, у середині дня долар коштував 109,9 рубля. Додамо, що російська валюта стрімко падає в ціні уже третій день поспіль.

Нагадаємо, що у березні 2022 року, коли Росія почала повномасштабну агресію, рубль також стрімко обвалився. Для прикладу, 4 березня один долар коштував 120 рублів, а 11 березня – подорожчав до майже 134 рублів. Це максимальний рівень як за 2022 рік, так й за останні 5 років. Згідно з даними Yahoo!Finance, найбільший обвал рубль зафіксував 7 березня. Тоді максимальний курс був на рівні 154,7 рубля.

Більше про динаміку пари долар – рубль за останні роки:

Восени 2023 року долар США ненадовго перетнув позначу в 100 рублів, але потім понад рік торгувався в діапазоні від 84 до 99 рублів.

Лише наприкінці листопада 2024 року курс долара знову злетів вище 100 рублів. Загалом з початку року рубль обвалився майже на 30% щодо долара.

Прогноз для курсу рубля

Аналітики прогнозують ще більшого знецінення російського рубля. Зокрема, деякі експерти вважають, що до кінця року курс може впасти до 115 – 120 рублів за долар США, пише Reuters.

На думку фахівців, курс рубля падає ще більше через нові санкції Заходу щодо фінансового сектору Росії. Зокрема, нові обмеження спровокували проблеми з платежами. Перш за все йдеться про платежі на нафту та газ. На цьому фоні виник дефіцит валюти на російському ринку.

Крім того, на валюту тисне ще й спад на понад 20% на фондовому ринку, оскільки інвестори переводять свої збереження з цінних паперів в депозити.