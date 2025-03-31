Різка зміна: скільки зараз коштує долар в Росії

Долар трохи посилив позиції на валютному ринку в Росії. Зокрема, американська валюта суттєво зросла за останні дні.

Скільки коштує 1 долар в Росії

У понеділок, 31 березня 2025 року, курс долара демонструє позитивну динаміку в Росії. Проте варто враховувати, що попри здорожчання долар США все одно суттєво просів в ціні з початку року, пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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На цю мить курс долара США зріс на 0,54% до 84,94 рубля. За 5 днів долар подорожчав на понад 1%. При цьому з січня ціна долара в Росії обвалилася на понад 25%. Серед причин, які сприяли обвалу долара з січня виділяють такі:

Переговори між США та Росією щодо припинення війни в Україні.

У США заявили про ймовірність скасування деяких санкцій проти Росії. Для прикладу, йдеться про санкційні обмеження для російського з експорту сільськогосподарської продукції та добрив, пише Trading Economics.

Нагадаємо, що в лютому курс рубля зріс до максимуму з червня 2023 року. Йдеться про курс долара на рівні 81,7 рубля. Рубль отримав підтримку завдяки сподіванням на послаблення геополітичної напруженості. Також додамо, що в березні центральний банк Росії залишив процентну ставку на поточному рівні – 21%, зайнявши більш оптимістичну позицію щодо дезінфляції.