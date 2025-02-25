США обвалили курс долара в Росії

Російський рубль продовжує зростати в ціні. На російському ринку знецінюються як долар США, так і євро, що пов'язано з війною в Україні.

Курс долара до рубля

У вівторок, 25 лютого, курс долара в Росії фіксує суттєві втрати. Вартість долара впала на 1,32% за сьогодні. Схожу динаміку демонструє й єдина валюта Єврозони – євро, пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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Курс долара коливається на рівні 86,57 рубля, наблизившись до мінімального показника за рік. Нагадаємо, що мінімум для долара в Росії зафіксували у середині червня 2024 року, коли курс торгувався на рівні 83,49 рубля. Тоді як рубль у лютому 2025 року подорожчав до пікового рівня з серпня.

Загалом з початку року долар в Росії впав в ціні майже на 24%, а за 6 місяців – на 4,05%. При цьому лише за 1 місяць курс долара до рубля обвалився на 11,37%.

Як змінився курс євро до рубля

На момент створення цього матеріалу, курс євро коливається на рівні 90,86 рубля. За день позиції євро ослабли на понад 1%. З початку 2025 року курс євро впав на 20,27%, інформує Google Фінанси. Курс євро в Росії впав до мінімально рівня з липня 2024 року.

Коливання курсу євро в Росії за останні 6 місяців:

За останні 5 днів позиції євро ослабли на 2,39%;

За місяць курс євро впав на 10,70% щодо рубля;

Тоді як за пів року євро подешевшало майже на 10%.

Чому долар та євро падають в ціні в Росії

Російський рубль стрімко зростає щодо долара США та євро на тлі можливості, що війна в Україні може завершитися зі сприятливим для Москви результатом. Зокрема, США та Росія провели переговори щодо припинення війни в Україні без представників з Києва та Європи, пише Trading Economics.

Крім того, деякі представники адміністрації Дональда Трампа заявляли, що США можуть послабити санкційний тиск на Росію після завершення війни. Нагадаємо, що санкції обмежують російський експорт та доступ до світових фінансових ринків з 2022 року.

Ще один фактор, який підтримує курс рубля – це можливе підвищення процентної ставки центральним банком Росії. У лютому російський регулятор залишив ставку на рівні 21%, яка є рекордом.