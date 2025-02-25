Курс доллара к рублю

Во вторник, 25 февраля, курс доллара в России фиксирует существенные потери. Стоимость доллара упала на 1,32% за сегодня. Похожую динамику демонстрирует и единая валюта Еврозоны – евро, пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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Курс доллара колеблется на уровне 86,57 рубля, приблизившись к минимальному показателю за год. Напомним, что минимум для доллара в России зафиксировали в середине июня 2024, когда курс торговался на уровне 83,49 рубля. Тогда как рубль в феврале 2025 года подорожал до пикового уровня с августа.

В целом с начала года доллар в России упал в цене почти на 24%, а за 6 месяцев – на 4,05%. При этом только за 1 месяц курс доллара к рублю обвалился на 11,37%.

Как изменился курс евро к рублю

На момент создания этого материала, курс евро колеблется на уровне 90,86 рубля. За день позиции евро ослабли более чем на 1%. С начала 2025 года курс евро упал на 20,27%, информирует Google Финансы. Курс евро в России упал до минимально уровня с июля 2024 года.

Колебания курса евро в России за последние 6 месяцев:

За последние 5 дней позиции евро ослабли на 2,39%;

За месяц курс евро упал на 10,70% относительно рубля;

Тогда как за полгода евро подешевело почти на 10%.

Почему доллар и евро падают в цене в России

Российский рубль стремительно растет по отношению к доллару США и евро на фоне возможности, что война в Украине может завершиться с благоприятным для Москвы результатом. В частности, США и Россия провели переговоры о прекращении войны в Украине без представителей из Киева и Европы, пишет Trading Economics.

Кроме того, некоторые представители администрации Дональда Трампа заявляли, что США могут ослабить санкционное давление на Россию после завершения войны. Напомним, что санкции ограничивают российский экспорт и доступ к мировым финансовым рынкам с 2022 года.

Еще один фактор, который поддерживает курс рубля – это возможное повышение процентной ставки центральным банком России. В феврале российский регулятор оставил ставку на уровне 21%, которая является рекордом.