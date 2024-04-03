Безпрецедентний успіх майнерів біткойна: скільки вони заробили за місяць

Ринок криптовалют наразі дуже активний та привертає багато уваги. Для прикладу, майнери біткойна у березні 2024 року досягнули пікового рівня заробітків.

Майнери біткойна встановили новий рекорд

У березні 2024 року майнери найвідомішої цифрової монети у світі заробили безпрецедентні 2 мільярди доларів. Попередній рекорд зафіксували ще у березні 2021 року. Тоді йшлося про 1,74 мільярда доларів за місяць

Зверніть увагу Інвестиції у сучасному світі: головні плюси та мінуси, про які варто знати всім

З початку 2024 року майнери монети фіксували такі заробітки:

Січень – 1,35 мільярда доларів;

Лютий – 1,39 мільярда доларів.

Нагадаємо, що біткойн уперше в історії зростав 7 місяців поспіль. У березні монета подорожчала майже на 17%. Також додамо, що цього року флагман ринку криптовалют встановив новий історичний максимум на ринку, зрісши майже до 74 тисяч доларів за монету.

Хто такі майнери(miners) Це користувачі криптовалютної мережі, які використовують спеціалізоване обладнання для обробки транзакцій у мережі та отримання винагород за майнінг у вигляді криптовалюти. Вони відповідають за перевірку транзакцій, створення нових блоків і додавання їх до блокчейну.

На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 65 895 доларів за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить майже 1,3 трильйона доларів, за даними Yahoo!Finance. Крім того, MarketWatch інформує, що з січня 2024 року вартість біткойна зросла майже на 57%.